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Dienstag, 24.03.2020 - 14:00
3 min

Das Löwencafé in Weilburg schließt

In Weilburg wird das Löwencafé spätestens Ende des Jahres geschlossen. Die monatliche Belastung ist der Betreiberin inzwischen zu hoch.

Von Sabine Gorenflo
Nach zehn Jahren ist nun bald Schluss. Sylvia Kahl hat sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Foto: Sabine Gorenflo

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