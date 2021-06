Das Weilburger Rollschiff startet in die Sommersaison

Das Rollschiff verkehrt zwischen den beiden Lahnufern "Am Bangert" und "Hauseley". Archivfoto: Sabine Gorenflo

WEILBURG - Das Weilburger Rollschiff startet am Samstag, 26. Juni, in die Sommersaison. Hessens kleinste Fährverbindung verkehrt zwischen den beiden Lahnufern "Am Bangert" und "Hauseley". Samstags und sonntags, von 13 bis 17 Uhr, können alle Bürger, Touristen, Wanderer und Radwanderer die Anlage nutzen. Bei Regen entfällt der Fährbetrieb. Die einfache Überfahrt kostet für Erwachsene 50 Cent und für Fahrräder ebenfalls 50 Cent. Kinder bis zwölf Jahre zahlen 25 Cent. Außerhalb dieser Zeiten sind Sonderfahrten nach Absprache und Voranmeldungen beim Kur- und Verkehrsverein Weilburg möglich. Es gelten die aktuellen Corona-Auflagen. Weitere Infos gibt es unter Telefon 0 64 71-9 27 48 75 und per E-Mail an info@kvv-weilburg.de.