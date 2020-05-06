Mittwoch,
06.05.2020 - 10:30
2 min
"Den Klienten Sicherheit und Normalität geben"
Angela Leuninger arbeitet in der Weilburger Diakonistation - keine leichte Aufgabe in Zeiten von Corona. Wie die Krankenschwester derzeit ihren Job erlebt, schildert die "Heldin des Alltags" im Gespräch mit dem Tageblatt.
Angela Leuninger (l.) geht mit Pflegedienstleiterin Katrin Wagner den Dienstplan durch. Foto: Andreas E. Müller
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