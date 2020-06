Den Schulgarten auf Vordermann bringen

Jetzt teilen:

Weilburg (red). An der Weilburger Windhofschule gibt es seit vielen Jahren einen Schulgarten - jetzt ist er in auf Vordermann gebracht worden. 2002 war ein völlig verwildertes Gartengrundstück wiederbelebt worden. Zwei Referendarinnen hatten damals viel Hilfe von den Kreisgärtnern und dem Obst- und Gartenbauverein Weilburg. Im Laufe der Jahre haben zahlreiche Schüler das Säen, Pflanzen, Ernten geübt und konnten leckere Gerichte aus der Ernte zubereiten.

Nach dem Gewinn eines Wettbewerbes, bei dem ein Konzept zur Anlage von Regenbogenbeeten rund um die Schule sowie einer Kräuterspirale vor der Schulküche eingereicht worden war, gibt es nun seit zwei Jahren auch frische Kräuter.

Seit dem letzten Schuljahr wird der Schulgarten von einer Grundstufenklasse und einer Nachmittags-AG mit ihren Lehrern genutzt und gepflegt. Mit Beginn der Schulschließung wegen der Corona-Pandemie stellte sich schnell die Frage, wie der Garten bis zur Wiederaufnahme des Unterrichtes betreut werden könnte.

Zaun schützt Pflanzen

vor gefräßigen Rehen

Schnell fand sich ein Team aus Lehrkräften, die sich ohnehin um den Garten kümmerten und einigen handwerklich begabten Kollegen, die gemeinsam ans Werk gingen. Was anfangs nur einen kleinen Umfang haben sollte, wurde dann schnell zu einem größeren Projekt Ein vor dem Schulgarten gelegenes Hochbeet, das nicht genutzt werden konnte, wurde abgebaut, die Erde gesiebt und im Garten aus den Bohlen ein neues, kleineres Hochbeet errichtet.

Auf einer Seite des Gartens fehlte der Zaun - wichtiger Schutz vor Rehen, die dem Garten sonst allzu oft einen Besuch abstatten. Also musste der Zaun an dieser Stelle erneuert werden. An einer anderen Stelle war er schadhaft und wurde abgebaut. Das in der Ecke des Gartens stehenden Holzhäuschen wurde abgeschliffen und neu gestrichen. Nachdem auch dort der Zaun wieder befestigt war, müssen die Rehe nun draußen bleiben und können nur noch zuschauen, wie die Pflanzen wachsen.

Zur besseren Strukturierung und Begehbarkeit für die teils körperbehinderten Kinder wurden Platten verlegt, sodass der Garten nun sogar mit einem Rollstuhl befahrbar ist.

Um im Herbst ernten zu können, wurde dann kräftig gepflanzt. So sollen nun Kartoffeln, Sellerie, Lauch, Knoblauch, Mangold, Zwiebeln, Zucchini und Kürbis wachsen. Neue Himbeer- und Heidelbeerpflanzen wurden gesetzt und sollen im kommenden Jahr reichlich Früchte tragen.

Die Schüler, die die Schule zurzeit im Rahmen der Betreuung besuchen, gießen fleißig und ernten die im letzten Jahr gepflanzten Erdbeeren.

Vor dem Garten entsteht durch die tatkräftige Hilfe eines Lehrers eine neue Sitzbank. Auch ein Tisch soll noch gebaut werden, sodass das Vereinzeln von gesäten Pflanzen und das Umtopfen in der Nähe des Gartens stattfinden kann.

Ein neu aufgestellter Thermokomposter soll ab dem kommenden Schuljahr auch im Rahmen des Arbeitslehreunterrichtes genutzt werden. Nach einer Unterrichtseinheit "Was darf auf den Kompost, was nicht?" soll er später gute Komposterde liefern.

Mit dem Projekt "Schulgarten", ist sich das Lehrerteam der Windhofschule sicher, habe man die Corona-Zeit gut und nachhaltig genutzt.