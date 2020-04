Der Modellbaupark öffnet erst später

Jetzt teilen:

Wie das Weilburger Funktionsmodellbauteam 1:8 auf seiner Internetseite mitteilt, kann der Modellbaupark an der Hainallee wegen der Corona-Pandemie nicht wie geplant am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Mai, öffnen. Die Winterpause verlängert sich demnach auf unbestimmte Zeit. Ob die weiteren geplanten Öffnungstermine eingehalten werden können, steht noch nicht fest. Diese sollen jeweils von 13 bis 18 Uhr am 23. Mai, 13. Juni, 1. August, 22. August und 3. Oktober sowie jeweils von 10 bis 18 Uhr am 24. Mai, 14. Juni, 2. August und 23. August sein. Zudem soll am 13. September von 11 bis 17 Uhr und am 4. Oktober von 10 bis 17 Uhr geöffnet sein. Ein Sommertreffen ist für 11. Juli von 11 bis 18 Uhr und für 12. Juli von 10 bis 17 Uhr vorgesehen. Ein Aktionstag mit Nachtfahrt soll am 12. September von 16 bis 22 Uhr stattfinden. Archivfoto: Margit Bach