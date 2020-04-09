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Donnerstag, 09.04.2020 - 16:00
2 min

Der Segen kommt dieses Jahr per TV und Internet

Christliche Gemeinden drehen auf dem Weilburger Marktplatz, in Kirchen und Kapellen Fernsehgottesdienst für Ostern.

Von Margit Bach
Kantorin Doris Hagel an der Orgel der Schlosskirche. Foto: Margit Bach

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Fotos
Kantorin Doris Hagel an der Orgel der Schlosskirche. Foto: Margit Bach

Kantorin Doris Hagel an der Orgel der Schlosskirche. Foto: Margit Bach

Der Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Weilburg, Guido Hepke, im Gespräch mit Weilburg-TV. Foto: Margit Bach

Der Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Weilburg, Guido Hepke, im Gespräch mit Weilburg-TV. Foto: Margit Bach

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