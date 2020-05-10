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Sonntag, 10.05.2020 - 13:50
4 min

Der Tierpark in Weilburg ist wieder offen

Menschen von überall freuen sich über die Lockerungen während der Corona-Krise. Familien genießen die Zeit bei den Tieren und im Freien.

Von Andreas E. Müller
Andrea Pfeifer aus Grävenwiesbach mit Enkelin Leyla bei den Skudden-Schafen. Foto: Andreas E. Müller

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Fotos
Andrea Pfeifer aus Grävenwiesbach mit Enkelin Leyla bei den Skudden-Schafen. Foto: Andreas E. Müller

Andrea Pfeifer aus Grävenwiesbach mit Enkelin Leyla bei den Skudden-Schafen. Foto: Andreas E. Müller

Eine süße Pause: Meike und Björn Gräb lassen sich mit ihren Töchtern Romy und Sina nach dem Tiergartenbesuch ein Eis schmecken. "Ich habe mich total gefreut, dass der Tierpark wieder offen ist", sagt die siebenjährige Romy. Foto: Andreas E. Müller

Eine süße Pause: Meike und Björn Gräb lassen sich mit ihren Töchtern Romy und Sina nach dem Tiergartenbesuch ein Eis schmecken. "Ich habe mich total gefreut, dass der Tierpark wieder offen ist", sagt die siebenjährige Romy. Foto: Andreas E. Müller

Stefanie Mickler mit Leo und Enna an der Wackelbrücke bei den Bären, die derzeit Einbahnstraße ist. Foto: Andreas E. Müller

Stefanie Mickler mit Leo und Enna an der Wackelbrücke bei den Bären, die derzeit Einbahnstraße ist. Foto: Andreas E. Müller

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