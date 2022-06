Der Weilburger Wald bekommt ein neues Gesicht

Der Leiter des Forstamts, Hendrik Horn (r.) informiert über den Zustand des Waldes in Drommershausen. Mit dabei (v. l.) Ortsvorsteher Thorsten Krämer, sein Stellvertreter Jochen Janz, Karl Rübsam, Geschäftsführer Holzmarkt - Taunus Westerwald, Revierförster Johannes Türk, Christian Zehring, Produktionsleiter HessenForst und Jessica Herfort, Anwärterin für den Forstdienst. Foto: Hartmut Bock

WEILBURG-DROMMERSHAUSEN - Wie geht es dem Wald in Drommershausen? Diese Frage beschäftigte schon mehrfach den Ortsbeirat, der es jetzt genau wissen wollte. Ist es die Dürre, die Hitze, der Borkenkäfer oder gar die Motorsäge, die immer größere Löcher in den früher üppigen Wald rund um das Dorf frisst? In einen Ortstermin mit dem neuen Leiter des Forstamtes Weilburg, Hendrik Horn, und Revierförster Johannes Türk wurde jetzt die Situation vor Ort näher beleuchtet.

Ja, es geht dem Wald nicht gut, so das Fazit des Forstamtsleiters. Denn drei Jahre Trockenheit und teilweise extreme Hitze haben sich auch auf die rund 1900 Hektar Wald in Weilburg ausgewirkt. Dabei ist der Fichtenanteil dort gering. Doch Trockenheit, Hitze und reduzierte Wasserzufuhr haben den Pilzbefall bei Buchen begünstigt, die dann in kurzer Zeit absterben. Und Schädlingsbefall schwächt die Eichen, die dann zu fällen sind.

Doch der Blick richte sich nach vorn, erklärten Horn und Türk, die sich als Dienstleister für die Kommunen bezeichneten. Steht der Ertrag im Vordergrund oder wird die natürliche Entwicklung stärker gewollt? Eine Frage, die auch die Auftraggeber mit zu beantworten haben. Künftig werde der Wald bunter, je nach Standort werde es Mischkulturen geben. Buchen und Eichen kämen weiter vor, aber Ahorn, Kirschen, Lärchen oder Douglasien ergänzten den Bestand. Wie sieht der Wald der Zukunft aus? Eine abschließende Antwort gebe es nicht, denn der Klimawandel erfordere die permanente Suche nach Baumarten, die unter veränderten Bedingungen gut gedeihen.

Fotos Der Leiter des Forstamts, Hendrik Horn (r.) informiert über den Zustand des Waldes in Drommershausen. Mit dabei (v. l.) Ortsvorsteher Thorsten Krämer, sein Stellvertreter Jochen Janz, Karl Rübsam, Geschäftsführer Holzmarkt - Taunus Westerwald, Revierförster Johannes Türk, Christian Zehring, Produktionsleiter HessenForst und Jessica Herfort, Anwärterin für den Forstdienst. Foto: Hartmut Bock Wenn sich die Rinde leicht vom Baum ablöst, dann sind Pilze oder Schädlinge am Werk, erklärt Christian Zehring, der zuständige Produktionsleiter Hessen Forst. Foto: Hartmut Bock Welcher Standort ist für die Aufforstung richtig? Revierförster Johannes Türk informiert über Eignung unterschiedlicher Baum- und Bodenarten vor der Neuanpflanzung. Foto: Hartmut Bock 3

Karl Rübsam, Leiter der heimischen Holzvermarktungsagentur, berichtete von großen Holzmengen, die auf den Markt drängten und große Preissprünge auslösten. Der Holzeinschlag werde sich in den nächsten Jahren verringern. Für manche Kommune entwickele sich der Forst zum Zuschussgeschäft. Doch Holz werde gebraucht, insbesondere als Baustoff, denn gut gedämmte Holzhäuser zur Reduzierung des Energieverbrauchs seien im Trend.

Ortsvorsteher Thorsten Krämer zeigte sich erfreut über die Fülle wichtiger Informationen. Forst und Waldwirtschaft hätten in der Politik und der Öffentlichkeit eine größere Aufmerksamkeit verdient, so sein Resümee.