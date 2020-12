Deuster wird Spitzenkandidat der Grünen

Jetzt teilen:

WEILBURG - Heinz-Jürgen Deuster aus Odersbach ist der Spitzenkandidat der Weilburger Grünen bei der Kommunalwahl am 14. März nächsten Jahres. Der derzeitige Fraktionschef führt die Liste mit insgesamt 16 Bewerbern an.

Deuster löst damit Wilhelm-Friedrich Grote ab, der die Grünen bei der Wahl im Jahr 2016 angeführt hatte. Der Stadtverordnete aus Weilburg tritt auch dieses Mal wieder an, auf Rang 6.

Auf Platz 2 steht Ute Franz aus Weilburg, die laut Deuster "frischen Schwung" mitbringen soll. Bei der Kommunalwahl vor fünf Jahren war sie auf Platz 10 angetreten, hatte aber kein Mandat erhalten. Wieder zur Wahl stehen unter anderem auch die Stadtverordnete Renate Michel aus Odersbach (Rang 4) und Stadtrat Dieter Langer aus Ahausen (Rang 7). Deuster freute sich, dass auf den vorderen Plätzen auch Frauen vertreten sind.

Sechs neue Bewerber

stehen auf Wahlvorschlag

Auf der Kandidatenliste der Weilburger Grünen sind einige neue Namen zu finden. So stellen sich dieses Mal auch Farnam Karazma aus Kubach, Doreen Reifenberg aus Kirschhofen, Knut Lange aus Odersbach, Torben Schiebel aus Kirschhofen, Janina Sartorius aus Drommershausen sowie Kai Abraham aus der Kernstadt zur Wahl.

Mit einer Mischung aus erfahrenen und neuen Bewerbern sehen sich die Grünen gerüstet und wollen sich den Herausforderungen der Zukunft, gerade in der Klimapolitik, in Weilburg stellen. "Wir Grünen gehen mit Mut in die Wahlen, wir wünschen uns mehr Grün für Weilburg", sagt Spitzenkandidat Deuster und benennt einige thematische Schwerpunkte. So will die Partei Initiativen in Sachen Klimaschutz in den Blick nehmen, bei Bauleitplanungen das Thema Ökologie in den Vordergrund rücken, den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben und Artenschutzkonzepte entwickeln. Aus Sicht der Grünen bietet die vom endgültigen Aus bedrohte Jugendherberge in Odersbach zusammen mit all den umliegenden Möglichkeiten "eine hervorragende Voraussetzung für die Schaffung eines Umweltbildungszentrums".

Neben der Wahl für die Stadtverordnetenversammlung wollen die Grünen auch mit eigenen Kandidaten bei den Ortsbeiratswahlen in Odersbach, Drommershausen, in der Kernstadt und in Kubach antreten.