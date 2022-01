Diabetes: Die blutige Zuckermessung ist passé

Der Fragebogen "Findrisc - Finnish Diabetes Risk Score", eingedeutscht Findrisk, so viel wie "Finde dein Risiko", hat seinen Ursprung am Public Health Institute in Helsinki und wurde von der Deutschen Diabetes Stiftung (DDS) gemeinsam mit Professor Peter E. H. Schwarz und der Arbeitsgemeinschaft Prävention Diabetes Typ-2 in der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) weiterentwickelt und im Jahr 2007 evaluiert.

Der Findrisk ist neben dem "German Diabetes Risc Score" das Instrument zur Ermittlung eines persönlichen Diabetes-Risikos auf Fragebogenbasis in Deutschland.