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Samstag, 25.04.2020 - 16:00
6 min

Die "Arthaus-Talk"-Macher im Interview

Der "Arthaus-Talk" hat sich mit prominenten Gästen wie Charly Körbel einen Namen gemacht. Wir haben die Macher, Ralph Gorenflo und seine Frau Sabine, zum Interview getroffen.

Im Bistro "Arthaus" am Weilburger Marktplatz wird die Sendung jeden Monat aufgezeichnet. Dafür braucht es drei Kameras. Foto: Weilburg-TV

Im Bistro "Arthaus" am Weilburger Marktplatz wird die Sendung jeden Monat aufgezeichnet. Dafür braucht es drei Kameras. Foto: Weilburg-TV

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Fotos
Im Bistro "Arthaus" am Weilburger Marktplatz wird die Sendung jeden Monat aufgezeichnet. Dafür braucht es drei Kameras. Foto: Weilburg-TV

Im Bistro "Arthaus" am Weilburger Marktplatz wird die Sendung jeden Monat aufgezeichnet. Dafür braucht es drei Kameras. Foto: Weilburg-TV

Sorgen hinter den Kulissen dafür, dass Ton und Bild stimmen: Uwe K. Kloers (v. l.) sowie Sabine und Ralph Gorenflo. Foto: Weilburg-TV

Sorgen hinter den Kulissen dafür, dass Ton und Bild stimmen: Uwe K. Kloers (v. l.) sowie Sabine und Ralph Gorenflo. Foto: Weilburg-TV

Außergewöhnlicher Auftritt: "Winnetou"-Imitator Ivica Zdravkovic kommt mit einem Pferd auf dem Weilburger Marktplatz an. Foto: Weilburg-TV

Außergewöhnlicher Auftritt: "Winnetou"-Imitator Ivica Zdravkovic kommt mit einem Pferd auf dem Weilburger Marktplatz an. Foto: Weilburg-TV

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