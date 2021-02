Die Chefköchin kommt bei den Landfrauen übers Web

Was Leckeres auf den Tisch zaubern? Das geht auch digital. Die Villmarer Landfrauen haben testweise ein digitales Familien-Kochtreffen angeboten, das sehr gut angenommen wurde. Symbolfoto: Daniel Karmann/dpa

Limburg-Weilburg (red). Seit Monaten schon können sich die Landfrauen im Bezirksverein Weilburg nicht persönlich treffen, die alljährlichen Fahrten und Ausflüge können nicht stattfinden. Die Corona-Pandemie macht die Landfrauen aber auch kreativ - und digitaler.

Weiterbildung

geht auch online

Der Austausch zwischen den Vereinsmitgliedern findet aktuell hauptsächlich im Internet statt. Der hessische Landesverband bietet seit Beginn der Pandemie Schulungen im Umgang mit der Konferenzsoftware "Zoom" an, die ständig ausgebucht sind. Und auch der wichtige Bereich der Weiterbildung schläft nicht: Die Landfrauen können an vielen Vorträgen und Schulungen als "Zoom"-Meeting kostenfrei oder kostengünstig teilnehmen.

In diesem Jahr soll es zunächst auf digitaler Ebene weitergehen. Mit dem Ende der Fastnacht und dem Beginn der Fastenzeit startet das neueste große Projekt des Landesverbandes: Die Aktion "Fasten für Klimaschutz und Nachhaltigkeit". Die Landfrauen laden ein, bewusst über das gute Leben nachzudenken. Was brauchen wir wirklich? Was ist wichtig für ein gutes Leben im Einklang mit Ressourcen unserer Erde? Wie kann ich nachhaltiger leben und handeln? Als Leitfaden für die Fastenwochen dienen dabei sieben der siebzehn Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen.

Villmarer Kochtreff

war digitaler Erfolg

Das Ziel der Aktion ist, in den Fastenwochen klimafreundlicher zu leben, indem zum Beispiel fair konsumiert, plastikfrei eingekauft oder auf Fleisch verzichtet wird.

In den kommenden Wochen finden jeweils mittwochs um 20 Uhr kurze Impuls-Vorträge statt, die interessante Perspektiven und Hintergrundinformationen zum wöchentlichen Fasten-Ziel geben. Montags und Freitags um 20 Uhr gestalten die hessischen Orts- und Bezirksvereine kreative Abende zum wöchentlichen Nachhaltigkeitsziel.

Auch die Landfrauen im Landkreis starten mit einem digitalen Programm ins neue Jahr: Die Villmarer Landfrauen haben jüngst testweise ein digitales Familien-Kochtreffen angeboten, das sehr gut angenommen wurde. Dabei kochten die Kinder zusammen mit ihren Eltern und unter der digitalen Anleitung einer für Kinderkochkurse geschulten Landfrau das Familien-Mittagessen. Am 13. März findet von 10 bis 12 Uhr ein weiteres digitales Kochtreffen statt. Anmeldung unter landfrauen@unser-Kubach.de.

Auch einen Online-Kurs zum Thema Rücken-Chigong soll es geben. Interessierte Teilnehmerinnen können sich bei Gabi Fluck unter Telefon 0 64 82-21 29 oder Dorothea Schmidt unter Telefon 0 64 74-2 50 anmelden. Vor den Veranstaltungen wird es Testläufe geben.