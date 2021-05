Die Diebe können zwei eine Tür öffnen, lösen dann aber den Alarm aus.

Unbekannte scheitern in der Nacht zum Montag, als sie in Kubach in ein Schnellrestaurant einbrechen wollen. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

WEILBURG-KUBACH - Drei unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag beim Einbruch in ein Schnellrestaurant in Kubach leer ausgegangen. Das Trio drang nach Angaben der Polizei gegen 0.30 Uhr durch eine aufgehebelte Seitentür in das Schnellrestaurant im Viehweg ein. Als die Einbrecher dann jedoch durch ihre weitere brachiale Vorgehensweise die Alarmanlage auslösten, gaben sie auf und ergriffen die Flucht. Sie hinterließen einen Sachschaden von rund 1000 Euro.

Die drei männlichen Täter waren etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und dunkel gekleidet.

Zwei von ihnen sollen rote Handschuhe und dunkelgrüne Sturmhauben und der dritte im Bunde eine schwarze Mütze mit einer schwarzen Maske getragen haben. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter Telefon 0 64 31-9 14 00 entgegen.