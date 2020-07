Die ehemalige Grenze mit dem Rad erfahren

Einmal quer durch die Republik: Stefan Schmelz legt mit seinem Fahrrad eine Tour über beachtliche 1200 Kilometer zurück. Foto: Stefan Schmelz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Weilrod-Altweilnau (sma). Sportliche Herausforderungen sind in Corona-Zeiten rar, und so kam Stefan Schmelz aus Altweilnau auf eine ungewöhnliche Idee. "Warum nicht mal an der ehemaligen innerdeutschen Grenze entlangradeln?", dachte er sich - und setzte den Gedanken in die Tat um. Das Wetter war allerdings zumindest vorerst nicht auf seiner Seite. "Als ich in Mödlareuth an der tschechischen Grenze gestartet bin, waren es höchstens zehn Grad, hinzu kam leichter Nieselregen", erinnert er sich.

Mühsame Etappe

durch das Fichtelgebirge

Auch ansonsten hatte es seine erste Etappe durch das Fichtelgebirge in sich. Der Begriff "wellig" umschreibt die vielen Höhenmeter eher harmlos. Für ein recht mühevolles Vorankommen in der Einsamkeit sorgten auch die kleinen, zum Teil zugewachsenen Pfade. Für jede Etappe seiner zehntägigen Tour hatte sich der Triathlet vorgenommen, eine Strecke von 120 Kilometer zurückzulegen; im Schnitt saß er täglich sechs Stunden lang auf seinem Crosser. Vorsichtshalber hatte er nur für die ersten sechs Nächte Unterkünfte gebucht. "Mir war nicht klar, ob ich die Strecke überhaupt schaffe. Es war schon ein wenig eine Fahrt ins Blaue hinein", erzählt er.

Dabei ging es bereits am zweiten Tag deutlich besser voran. Bei sonnigem Wetter radelte er durch Bayern, traf immer häufiger Menschen, die sich ebenso gastfreundlich wie auskunftsfreudig zeigten. Und am dritten Tag, als es in die Rhön ging, bekam er auch noch Verstärkung von Jens Hanke, seinem Trainingspartner für den Ironman 2018. Gemeinsam fuhren die beiden bis nach Geisa, dem Heimatort des Altweilnauers. Mit seinen Geschwistern verbrachten die beiden Sportler dort den Rest des Tages. "Insgesamt habe ich auf der zehntägigen Tour viel besichtigt, immer wieder gibt es an der Strecke Gedenkstätten", erzählt er. Beeindruckt hat ihn auch die herrliche Landschaft, zudem wurde es zum Ende der Tour, als er an der Elbe entlangrollte, deutlich ebener.

Begegnung mit der deutschen Geschichte

Ein Problem gab es jedoch: Je nördlicher er kam, desto mehr Sand und Staub sammelten sich an der zunehmend knirschenden Fahrradkette. "Da war ich schon sehr hinterher, um alles sauber zu halten. Aber letztlich hat das Material es gut überstanden."

Nach zehn Tagen und 1200 mit 10 000 Höhenmetern gespickten Kilometern rollte er in Travemünde ein und am Folgetag mit dem Rad zurück nach Lübeck. Mit dem Zug ging es dann heim in den Taunus. Schmelz' Fazit: "Auch weil ich an der damaligen innerdeutschen Grenze aufgewachsen bin, wollte ich diesen Streifen mitten durch Deutschland einmal erleben. Und genau das habe ich getan."