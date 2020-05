Die Historie jüdischen Lebens in Weilburg

Der amtliche Name der jüdischen Gemeinde lautete "Israelitische Cultusgemeinde Weilburg", in manchen amtlichen Statistiken ist deshalb nicht von Juden die Rede, sondern von Israeliten.

Das Gebäude Bogengasse 2/4 war 1783 bis 1785 als Husarenkaserne erbaut worden und diente als Wohn- und Dienstgebäude. Bereits 1803 wurde die Kaserne von den Husaren geräumt und zum Amt- und Renteihaus umgebaut, diesem Zweck diente es bis 1841.

Aus dem amtlichen Mitteilungsblatt des Oberlahnkreises ist zu entnehmen, dass wöchentlich vier Gottesdienste abgehalten wurden: einer am Freitagabend und drei am Samstag. Im Chor der Synagoge gab es 50 bis 60 nummerierte PlätzeDie Inhaber dieser Plätze hatten in den 20er-Jahren eine einmalige Abgabe von 68,27 RM zu zahlen sowie ein jährliches Standgeld von 3,50 RM. Das Aufrufen zur Thora war nur den Inhabern dieser reservierten Plätze gestattet. Alle anderen Teilnehmer nahmen im Chor der Synagoge Platz.