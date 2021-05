Die Inzidenz steigt auf 116,9

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Die Inzidenz beträgt im Landkreis Limburg-Weilburg mit Stand von Montag 116,9 (Vortag: 115,2) . Das teilt die Kreisverwaltung mit, die sich auf Zahlen des Robert-Koch-Instituts bezieht.

Demnach sind im Landkreis 447 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt gab es bislang 8988 bestätigte Fälle, das sind vier mehr als noch einen Tag zuvor. Insgesamt wurde bei 1992 Fällen eine Mutation nachgewiesen. 8268 Personen sind inzwischen genesen, zehn mehr als am Vortag.

Von den aktuell Infizierten sind 248 Personen von einer Mutation betroffen. 909 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. 273 Personen sind in Verbindung mit Corona verstorben.

In den Krankenhäusern des Landkreises befinden sich aktuell 34 Corona-Infizierte, 20 Personen im Normalpflegebett und 14 im Intensivbett. Im Landkreis Limburg-Weilburg haben bislang 41 310 Menschen die Erstimpfung erhalten, 14 959 die Zweitimpfung. Rund 700 Personen aus dem Landkreis wurden zudem im Impfzentrum in Wiesbaden geimpft. Impfungen, die in Hausarztpraxen vorgenommen werden, fließen nicht in diese Statistik ein, da hier keine Meldung an den Landkreis erfolgt.