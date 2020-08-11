Dienstag, 11.08.2020 - 10:48
3 min
Die Kultur kehrt ins Weilburger "Lindencult" zurück
Von Olivia Heß
Redakteurin Weilburg
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TICKETS
Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Weilburger Residenz-Buchhandlung sowie in der Weilburger Tourist-Info. Wer eine Karte erworben hat, wird aufgrund der Corona-Maßnahmen gebeten, sich danach per E-Mail an uli.eisel@onlinehome.de anzumelden. Dies gilt auch für die Lesung, bei der kein Eintritt fällig ist.
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