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Dienstag, 11.08.2020 - 10:48
3 min

Die Kultur kehrt ins Weilburger "Lindencult" zurück

Monatelang konnten Künstler nicht im Hasselbacher Kornspeicher auftreten. Das hat nun ein Ende. Mit Literatur, Musik und Kabarett geht es wieder los.

Olivia Heß: Redakteurin Weilburg
Von Olivia Heß
Redakteurin Weilburg
Andrea Bongers ist mit ihren Puppen zurück auf dem Kornspeicher. Foto: Veranstalter

Andrea Bongers ist mit ihren Puppen zurück auf dem Kornspeicher. Foto: Veranstalter

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Fotos
Andrea Bongers ist mit ihren Puppen zurück auf dem Kornspeicher. Foto: Veranstalter

Andrea Bongers ist mit ihren Puppen zurück auf dem Kornspeicher. Foto: Veranstalter

Politikkaberettist Rene Sydow kommt am 22. August nach Hasselbach.. Foto: Veranstalter

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TICKETS

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Weilburger Residenz-Buchhandlung sowie in der Weilburger Tourist-Info. Wer eine Karte erworben hat, wird aufgrund der Corona-Maßnahmen gebeten, sich danach per E-Mail an uli.eisel@onlinehome.de anzumelden. Dies gilt auch für die Lesung, bei der kein Eintritt fällig ist.

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