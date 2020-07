Die "Tonies" ziehen in Weilburger Stadtbücherei ein

Referatsleiterin Pia Stöckl (links) und Büchereileiterin Nadine Schmidt präsentieren die "Tonies". Foto: Kreisverwaltung

Weilburg (red). Hörspiele stehen besonders bei kleinen Kindern hoch im Kurs. Neu in der Kreis- und Stadtbücherei Weilburg sind die "Tonies", Spielfiguren, die es in sich haben. Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, die Maus, Bobo, die Olchies und viele andere Figuren für die "Toniebox" gibt es jetzt auch zum Ausleihen in der Weilburger Bücherei. Jede Figur schaltet jeweils eine Hörspielgeschichte frei. Über 100 Stück davon warten nun in der Weilburger Mauerstraße auf neugierige Kinder. Die "Tonie"-Figuren beinhalten Geschichten in Form von Hörbüchern und Hörspielen, Musik oder auch lehrreiche Informationen für die wissbegierigen Kleinen. Zum Abspielen ist die "Toniebox" erforderlich. Zum "Schnuppern" kann die Box auch in der Bücherei ausgeliehen werden.

Die Kreis- und Stadtbücherei Weilburg ist auch während der Sommerferien durchgängig zu den üblichen Ausleihzeiten geöffnet: Montag von 10 bis 13 Uhr, Dienstag von 13 bis 18 Uhr, Mittwoch von 9 bis 13 Uhr und Freitag von 14 bis 19 Uhr.