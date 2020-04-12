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Sonntag, 12.04.2020 - 17:37
3 min

Die Weilburger Schlosskonzerte stehen auf der Kippe

Zwar pokern die Veranstalter noch. Da die Konzerte aber in den meisten Fällen zwei Jahre im Voraus gebucht werden, ist eine Verlegung auf 2022 dennoch denkbar.

Von Andreas E. Müller
2019 waren bei den Weilburger Schlosskonzerten unter anderem die Bochumer Symphoniker zu Gast. Archivfoto: Klaus P. Andrießen

2019 waren bei den Weilburger Schlosskonzerten unter anderem die Bochumer Symphoniker zu Gast. Archivfoto: Klaus P. Andrießen

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