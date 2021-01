Die Wurst kommt aus Hessen

10 bis 15 Tonnen werden pro Tag in der Gaudernbacher Landmetzgerei Grasmehr produziert. Der Großteil davon wird in Supermärkten als Selbstbedienungsware verkauft von Wurst- und Fleischwaren an Großverbraucher wie Betriebskantinen. Im Umkreis von 120 Kilometern bedient Grasmehr Kunden. Ein Teil der Produkte liefert die Firma selbst aus und unterhält dafür fünf Lastwagen. Foto: Olivia Heß