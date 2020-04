Die Zahl steigt auf 49 Infizierte

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg-Weilburg (mark). 49 Personen sind derzeit im Landkreis Limburg-Weilburg aktiv mit dem Corona-Virus infiziert. Einen Tag zuvor waren es noch 46. Das teilt die Kreisverwaltung mit.

Insgesamt gab es bislang 222 bestätigte Fälle, das sind zum Vortag zwei mehr. 172 Personen sind inzwischen genesen.

In der Gemeinde Elz sei seit dem 2. April fälschlicherweise ein aktiver Fall nicht berücksichtigt beziehungsweise als "bereits genesen" aufgeführt, heißt es in der Pressemitteilung der Kreisverwaltung. Daher weise die aktuelle Statistik im Vergleich zum Vortag eine genesene Person weniger auf. 232 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne.