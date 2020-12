Dieb bricht in Hotel ein

Jetzt teilen:

Weilburg (red). Am Dienstagmorgen ist ein Dieb in der Hainallee in Weilburg in ein Hotel eingebrochen. Ersten Ermittlungen der Polizei zu Folge betrat der Mann zwischen 4.30 Uhr und 5.15 Uhr über eine Tür an der Gebäuderückseite das Hotel und entwendete von dort mehrere Kleidungsstücke sowie Lebensmittel. Der Täter soll zwischen 40 und 50 Jahre alt gewesen sein und eine Glatze gehabt haben.

Bekleidet sei der Unbekannte mit einem weißen Tank-Top und einer dunklen Jeans mit grauem Gürtel gewesen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber erreichen die Polizei unter Telefon 0 64 71-9 38 60.