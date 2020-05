Jetzt teilen:

Weilburg (red). Auf einem Parkplatz in der Rathenaustraße in Weilburg ist in der Nacht zum Samstag die Seitenscheibe an einem schwarzen Ford eingeschlagen worden, teilt die Polizei mit. Die Täter durchsuchten anschließend das Handschuhfach und entwendeten daraus eine Geldbörse. Unerkannt flüchteten die Täter, weshalb die Polizei in Limburg unter Telefon 0 64 31-9 14 00 um Zeugenhinweise bittet.