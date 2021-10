Jetzt teilen:

WEILBURG - Zwischen Mittwoch und Donnerstag haben Unbekannte ein Vereinsgelände Im Bangert in Weilburg betreten. Dort verschafften die Täter sich Zutritt zu einer Gartenhütte und durchsuchten diese. Aus der Gartenhütte wurden - neben einer Schleifmaschine - mehrere Akkus und Schüsseln entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer 0 64 71-9 38 60.