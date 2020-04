Diebe stehlen Wertsachen aus Autos

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Weilburg (red). Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte in der Berliner Straße und Schmittbachweg bereits zwischen Dienstag, 7. April, 17 Uhr und Mittwoch, 8. April, 17 Uhr gleich zweimal in Weilburg zugeschlagen. Aus abgestellten Autos haben sie Wertgegenstände entwendet.

Zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 17 Uhr, hatten es die Unbekannten in der Berliner Straße auf einen orangefarbenen Subaru Boxer abgesehen und aus dem Fahrzeug den Fahrzeugschein sowie eine Sonnenbrille gestohlen. Im Schmittbachweg verschafften sich die Diebe in der Nacht zum Mittwoch Zutritt zu einem grauen Opel Astra und nahmen aus dem Fahrzeuginnenraum eine zurückgelassene Geldbörse samt Inhalt an sich.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden in beiden Fällen gebeten, sich bei der Weilburger Polizei unter der Telefonnummer 0 64 71-9 38 60 zu melden.