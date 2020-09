Digitales trifft Analoges beim Denkmaltag in Weilburg

Hinter der bundesweiten Koordination des Denkmaltages steht seit 1993 die Deutsche Stiftung Denkmalschutz.

Als größte private Initiative für Denkmalpflege in Deutschland setzt sie sich kreativ, fachlich fundiert und unabhängig für den Erhalt bedrohter Baudenkmale ein. Jedes Jahr stellt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz den Tag des offenen Denkmals unter ein Motto und bringt dadurch unterschiedliche Aspekte eines Denkmals zum Vorschein.

Hand in Hand arbeitet die Stiftung mit über 4000 Veranstaltern und steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

In diesem Jahr gab es in Weilburg auch diverse digitale Angebote. Bei der Geo-Schatzsuche: "Auf den Spuren Martin Luthers und der Reformation in Weilburg" galt es etwa QR-Codes in der Stadt zu finden.

"Weilburg von oben" ist hingegen ein rund 20-minütiger Film mit vielen Drohnenaufnahmen der Residenzstadt.