Distanzunterricht genutzt - Weilburger Schüler räumen Physik-Preise ab

Die erfolgreichen Schülerinnen der Klasse 8b (v. l.): Alina Eichwald, Magdalena Rau, Maja Eberl, Charlotte Bettner und Rahel Tilmanm sind stolz auf ihren Sonderpreis beim Wettbewerb "Faszination Technik".

WEILBURG - Das Gymnasium Pilippinum hat ausgezeichnete Physikschüler: Um das naturwissenschaftliche Fach ohne experimentellen Präsenzunterricht greifbar zu machen, haben die Physikklassen von Carola Gerlach und Siri Metzger am Wettbewerb "Faszination Technik" des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) teilgenommen und jede Menge Preise abgeräumt.

Thema des Wettbewerbs war "Mein Fortbewegungsmittel der Zukunft!". Schüler der Klassenstufen sechs, sieben und acht waren aufgerufen, alleine oder in Kleingruppen Beiträge in den Kategorien Bilder, Texte, Modelle und Videos zu entwickeln.

Die Jury wählte hessenweit aus 248 Beiträgen, produziert von 357 engagierten Schülern, die besten aus. Die Preise wurden von Wolfgang Zientz, Landesvorsitzender des VDI, und dem Hessischen Kultusminister Alexander Lorz übergeben.

Die Weilburger Schüler konnten sich mit ihren Arbeiten neben regulären Plätzen auch Sonderpreise in den Kategorien Video und Text sichern. In der Kategorie Video war die Schule gleich drei Mal erfolgreich. Rahel Tilmann siegte mit ihrem Video über das "FahrRAD", Magdalena Rau und Alina Eichwald erlangten den zweiten Platz mit ihrer Vorstellung der Zukunft und Maja Eberl (alle 8b) erhielt für die ausführliche Beschreibung ihres Wasserstoffautos einen Sonderpreis.

Weilburger Schule bekommt Auszeichnung als Newcomer

Cecilia von Waldhausen und Amy Vohl (9a) teilten sich in der Kategorie Text mit der Beschreibung ihres "GoAus", das sich - ähnlich wie eine Seilbahn - flexibel einhängen lässt, den dritten Platz mit Charlotte Bettner (8b), die ihre Vorstellung der Fortbewegung in der Zukunft in Form eines Theaterstücks kreativ und umfassend beschrieb.

Neben den erfolgreichen Schülerinnen erhielt das Gymnasium Philippinum zudem noch den Newcomerpreis der Jury unter den sieben teilnehmenden Schulen. Insgesamt wurden 64 Beiträge aus Weilburg bei dem Wettbewerb eingereicht.