Donnerwetter auf Asphalt

Im Weiltal hatte die Polizei zuletzt Ende Juni kontrolliert.

Das Ergebnis: Zwei von 17 Motorrädern waren technisch manipuliert worden. Ein weiterer Fahrer wurde unter anderem dabei erwischt, wie er den Wald befahren hatte.

"Vereinzelte Lärmbelästigungen durch Motorradfahrer werden der Polizei im gesamten Kreisgebiet gemeldet", sagt Claudia Schäfer-Simrock, Pressesprecherin der Polizei Westhessen. Aufgrund dessen würden auch die Motorradstrecken des Kreisgebietes, unter anderem die Strecken Weiltal-Weilburg-Odersbach-Kirschhofen, die B 8 zwischen Brechen und Bad Camberg und darüber hinaus das Stadtgebiet Limburg kontrolliert.

Werden zum Beispiel die schalldämpfenden Elemente an den Auspufftöpfen ausgebaut, wird das mit einem Bußgeld in Höhe von 50 bis 90 Euro geahndet. Zudem erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges. Um es wieder nutzen zu können, muss der Mangel behoben und eine neue Betriebserlaubnis seitens der Zulassungsstelle erteilt werden, "was mit erheblichen Kosten für den Halter verbunden ist", sagt Schäfer-Simrock.