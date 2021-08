Dorfflohmarkt in Hasselbach

Jetzt teilen:

HASSELBACH - (red). Der erste Höfeflohmarkt in Hasselbach soll am Sonntag, 12. September, für reges Treiben in dem Weilroder Ortsteil sorgen. Von 10 bis 16 Uhr können alle Einwohner Hasselbachs Flohmarktartikel auf ihren privaten Grundstücken verkaufen oder verschenken. Damit die Organisatorinnen eine Karte mit den Standorten vorab erstellen können, ist es notwendig, dass sich Anbieter bis zum 5. September mit Namen, Anschrift und Telefonnummer über die E-Mail-Adresse dorfflohmarkt.hasselbach@gmx.de anmelden. Es gelten die zu dem Zeitpunkt gültigen Abstands/Hygienemaßnahmen und Coronaregeln. Für Rückfragen stehen Jenni Anger (06083 / 3290368) und Christina Stupp (06083 / 1390) gerne zur Verfügung.