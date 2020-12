Dort stehen die Weihnachtsbäume

Ein imposantes Bild gibt der Weihnachtsbaum auf dem Weilburger König-Konrad-Platz ab. Foto: Mika Beuster

LIMBURG-WEILBURG - "Bertl" heißt Hessens vielleicht bekanntester Weihnachtsbaum, der in Frankfurt aufgestellt wurde. Viel Spott gab es für den Baum, der extra aus Österreich angekarrt wurde. Wenig Spott und mehr Bewunderung gibt es für die heimischen Weihnachtsbäume.

In vielen Kommunen im Landkreis Limburg-Weilburg werden sie traditionell aufgebaut und geschmückt. Diese Zeitung hat nachgefragt, wo sie stehen - und wo sie herkommen. Ein zweites "Bertl"-Gate hat dabei keine Kommune im Kreis zu befürchten, die meisten Bäume stammen laut der kleinen Umfrage aus der Region. Etliche stammen dabei aus dem Gemeindewald - wie in Runkel oder Merenberg. Im Fall von Villmar ist die Anreise zumindest überschaubar gewesen - die Sieben-Meter-Nordmanntanne, die dort vor dem Rathaus stammt, kommt aus der Weihnachtsbaum-Hochburg Sauerland.

Hadamar und Limburg

liegen an der Spitze

Hadamar und Limburg liegen dabei in der Kreiswertung an der Spitze - zumindest was die Länge ihrer Bäume angeht. In Limburg ist es eine 15 Meter hohe Nordmanntanne, die von der Stadtgärtnerei aufgestellt wurde. In Weilburg steht auf dem König-Konrad-Platz eine Zehn-Meter-Fichte aus einer privaten Spende - aufgestellt vom Bauhof-Team. Geschmückt wird der Baum mit einer Lichterkette, die eine Leihgabe der Stadtwerke ist.

In Weilmünster steht in allen Ortsteilen ein Baum, fünf bis sieben Meter hohe Fichten. Drei bis vier Meter hoch sind die Tannen, die in Weinbach in den Ortsteilen aufgestellt sind. In beiden Gemeinden hat der Bauhof die Bäume aufgestellt, wie in vielen anderen Kommunen im Landkreis auch.

Wie lange die geschmückte Weihnachtsbaumpracht bewundert werden kann, ist derweil unterschiedlich. In den meisten Fällen bis zum 6. Januar des nächsten Jahres, in einigen Fällen aber auch länger. In Limburg wird der Baum vor der "Pusteblume" sogar bis Anfang März stehen bleiben.