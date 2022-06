Drei Bäumchen für die Blinddarmentfernung in Weilburg

Oberärztin Christina Balk und Chefarzt Christian Kuntz freuen sich mit dem gesamten Team über die Auszeichnung. Foto: KKH

WEILBURG - Die Krankenkasse AOK hat dem Kreiskrankenhaus Weilburg mit drei von drei AOK-Bäumchen erneut die maximale Bewertung für die Qualität bei Blinddarmentfernungen gegeben. Das schreibt die Klinik in einer Mitteilung.

Die Auszeichnung werde auf Grundlage des jährlichen Qualitätsberichts und unabhängigen Bewertungen vergeben, die im Rahmen des AOK-Krankenhausnavigators erhoben würden. "Wir sind stolz auf diese Anerkennung", freut sich Christian Kuntz, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie.

Kuntz: "Dass wir in der Region Mittelhessen so gut abschneiden, stärkt das Vertrauen der Patienten in unser Haus. Für unser Team ist die Auszeichnung, die wir uns in den letzten Jahren erarbeitet haben, Ansporn, auch weiterhin überdurchschnittlichen Einsatz für unsere Patienten zu leisten."