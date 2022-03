Drei Schulen in Limburg-Weilburg sind "Smart Schools"

Die Wilhelm-Knapp-Schule in Weilburg ist eine der als "Smart School" ausgezeichneten Schulen. Archivfoto: Mika Beuster

LIMBURG-WEILBURG - In Deutschland machen sich immer mehr Schulen auf den Weg in die digitale Zukunft. Die besten unter ihnen zeichnet der Digitalverband Bitkom jedes Jahr als "Smart Schools" aus - als digitale Vorreiterschulen. Mit der Wilhelm-Knapp-Schule in Weilburg, der Peter-Paul-Cahensly-Schule in Limburg und der Taunusschule in Bad Camberg erhalten nun drei Schulen aus dem Landkreis die Auszeichnung als "Smart School".

In diesem Jahr wurde der Titel bereits zum siebten Mal vergeben. Mit der Auszeichnung als "Smart School" würden Schulen gewürdigt, die überzeugende Konzepte zur Digitalisierung haben und digitale Bildung schon heute praktisch realisierten, teilt die Kreisverwaltung mit. "Smart Schools" vereinten demnach digitale Infrastrukturen mit digitalen Inhalten und pädagogischen Konzepten sowie entsprechend qualifizierten Lehrkräften.

Auf die Auszeichnung bewerben konnten sich Schulen, die für diese drei Säulen ein Konzept entwickelt und umgesetzt haben sowie dieses um nachhaltiges Projektmanagement ergänzen. Er freue sich, so Landrat Michael Köberle (CDU), dass in diesem Jahr gleich drei Schulen aus dem Landkreis Limburg-Weilburg als "Smart School" prämiert wurden. "Zusammen mit unserem Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft, investieren wir als Landkreis Limburg-Weilburg in den kommenden beiden Jahren rund 40 Millionen Euro in die Schulgebäude und die digitale Schulinfrastruktur", sagte Köberle.

So werde der Landkreis zur Umsetzung des Digitalpakts Schule anstatt der ursprünglich geplanten 1,7 Millionen Euro weitere 8 Millionen Euro an Eigenmitteln für die Digitalisierung der Schulgebäude investieren.

Das Gesamtvolumen des Digitalpakts steige somit von 12,5 Millionen Euro auf über 20 Millionen Euro. Darüber hinaus stocke der Landkreis die vom Land bereitgestellten Mittel in Höhe von 206 500 Euro im Rahmen des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona" um weitere 400 000 Euro auf. Hierdurch leiste der Landkreis einen positiven Beitrag, um Kinder und Jugendliche auf dem Weg zurück in ein unbeschwertes Aufwachsen zu begleiten und sie beim Aufholen von Lernrückständen zu unterstützen.

"Digitale Technologien sind unerlässlich, damit alle Schülerinnen und Schüler jederzeit und unabhängig von der jeweiligen Corona-Situation am Unterricht teilhaben können - auch über die Pandemie hinaus", sagt Bitkom-Präsident Achim Berg.