Drei Verletzte nach Zusammnstoß

Weilburg-Oderbach/Runkel-Wirbelau (red). Ein Sachschaden in Höhe von mindestens 17 000 Euro, drei Verletzte und zwei erheblich beschädigte Autos sind die Bilanz eines Unfalles, der sich am Sonntagabend auf der Kreisstraße 490 zwischen Oderbach und Wirbelau ereignete. Ersten Ermittlungen zu Folge war ein 23 Jahre alter BMW-Fahrer gegen 18 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Wirbelau unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug in einer Kurve in den Gegenverkehr geriet und mit einem entgegenkommenden Subaru zusammenstieß. Der BMW-Fahrer, der 76 Jahre alte Subaru-Fahrer und seine 73 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und zur Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Zudem waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.