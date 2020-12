Drei weitere Corona-Tote im Kreis

Jetzt teilen:

Limburg-Weilburg (red/brm). Die Corona-Werte im Kreis steigen, auch die Auslastung der Krankenhäuser nimmt zu. Es gibt zudem drei weitere Corona-Tote in Verbindung mit dem Coronavirus, die zuvor im Krankenhaus Weilburg und Limburg behandelt wurden. Die Zahl der Toten in Verbindung mit dem Virus beträgt nunmehr 27. Am Mittwoch wird Landrat Michael Köberle (CDU) mitteilen, welche Maßnahmen zur weiteren Eindämmung der Pandemie die Kreisverwaltung ergreifen wird. Am Dienstag meldet der Kreis eine Inzidenz von 213, am Vortag betrug der Wert noch 194,4. In den Krankenhäusern ist die Zahl der Corona-Patienten um zwölf gestiegen: 49 werden in Normalpflegebetten behandelt, zwölf in Intensivpflegebetten. In Quarantäne befinden sich 1669 Menschen.