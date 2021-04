DRK Oberlahn verabschiedet Blutspendereferent Mertens

Abschied und Neustart beim DRK (von links): Ilona Strobel (Vize-Kreisbereitschaftsleiterin), Manfred Mertens, die neue Blutspendereferentin Katharina Hombach und Josef Ilgen. Foto: DRK

WEILBURG/VILLMAR - Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Oberlahn hat Manfred Mertens in den Ruhestand verabschiedet.

Seit dem Frühjahr 2015 organisierte und betreute Manfred Mertens die Blutspendetermine für seinen Bezirk, in den auch die Termine im Bereich des DRK-Oberlahn fielen. Nun hat das DRK ihn in Villmar für seine langjährige Treue im Blutspendedienst geehrt und in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Die Abteilung Ehrenamt der Kreisbereitschaftsleitung des DRK-Oberlahn bedankte sich mit einem Präsentkorb für die gute Zusammenarbeit und für die gelungenen und angenehmen Blutspendetermine in den vergangenen Jahren. Ebenfalls bedankte sich Geschäftsführer Detlef Meuser mit einem Geschenk. Auch die ehrenamtlichen Helfer der Blutspende überreichten ein kleines Präsent.

Gleichzeitig mit Mertens' Verabschiedung ist Katharina Hombach als neue Blutspende-Referentin für den Bezirk respektive für das DRK Oberlahn an den Start gegangen.