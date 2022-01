Drogen und verbotener Schlagring

Jetzt teilen:

WEILBURG - Der Mann hatte Drogen konsumiert und versuchte zu flüchten: Montagnacht, 17. Januar, hat die Weilburger Polizei kurz vor Mitternacht einen Mann nach kurzer Verfolgungsfahrt gestoppt und festnehmen. Der 22-Jährige, teilte die Polizei mit, sei mit seinem VW in der Limburger Straße in Weilburg unterwegs gewesen, als eine Streife eine Verkehrskontrolle durchführen wollte. Der Mann missachtete allerdings die Anhaltezeichen und das Blaulicht des Streifenwagens. Er fuhr unbeirrt weiter, hielt sich allerdings an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. In der Frankfurter Straße konnte der VW schließlich angehalten werden. Im Fahrzeug fanden sich Reste des Drogenkonsums, der 22-Jährige stand augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Er wurde mit zur Dienststelle genommen, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die 17-jährige Beifahrerin hatte einen verbotenen Schlagring bei sich. Sie wurde nicht festgenommen, muss sich allerdings wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte auch der 22-Jährige die Polizeistation wieder verlassen.