"Eifersüchteleien" unterm neuen Dach

WEILBURG - Die Bühne der Weilburger Schlosskonzerte im Renaissancehof hat seit wenigen Tagen eine Überdachung. Sie sorgt dafür, dass jetzt mehr Konzerte draußen stattfinden können. Am kommenden Wochenende werden dort Maria Solozobova, Violine, und die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz gleich zwei Mal zuhören sein. Parallel zu den beiden Konzerten im Renaissancehof finden die beiden "Perspektivwechsel" der diesjährigen Saison mit Nina Gurol, Klavier, und Derya Atakan, Sopran, sowie ein Konzert mit Ulrike Neradt und Klaus Brantzen, Gesang, und Jürgen Streck in der Unteren Orangerie des Schlosses statt.

Stephan Schreckenberger, Intendant der Weilburger Schlosskonzerte, ist der hessischen Landesregierung dankbar, denn durch deren Projekt "Ins Freie!", das für Kulturveranstaltungen ins Leben gerufen wurde, wurde die Überdachung, die jetzt auch ein größeres Kartenkontingent für die Konzerte möglich macht, Wirklichkeit.

Am Freitag, 9. Juli, sind um 20 Uhr unter dem neuen Dach im Renaissancehof "Eifersüchteleien im Serail" mit Maria Solozobova, Violine, und der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz zu erleben. Es dirigiert Christopher Ward. Das gleiche Konzert findet am Samstag, 10. Juli, ebenfalls um 20 Uhr, noch einmal im Renaissancehof statt. Für beide Konzerte können noch Schönwetterkarten reserviert werden.

Zum dritten Mal gestaltet Nina Gurol, Klavier den "Perspektivwechsel" der diesjährigen Saison. Am Freitag, 9. Juli, gibt sie zusammen mit Elene Meipariani, Violine, mit Werken von Johann Sebastian Bach, Arvo Pärt, Dmitri Schostakowitsch und Vinko Globokar Einblicke in das, was die Musikerinnen beim Spiel empfinden. Das Konzert heißt "Carpe Diem - Memento Mori" und leiht dem Publikum die Ohren eines Musikers. Beim Perspektivwechsel zwei am darauffolgenden Abend widmen sich Derya Atakan, Sopran, und Nina Gurol, Klavier, mit Fingerspitzengefühl, Feinfühligkeit und Sensibilität den Werken von Debussy, Johann Sebastian Bach und Alfred Tokayer und nennen ihr Konzert "Leichte Musen - FREI.MUT". Für beide Konzerte gibt es noch wenige Restkarten.

Literarisch-musikalische Zeitreise durch Chansons

Einfach mal "Mit der Hand übern Alexanderplatz" schlendern? Wer möchte nicht von Ulrike Neradt und Klaus Brantzen, Gesang, und Jürgen Streck am Flügel mit auf eine satirische, literarisch-musikalische Zeitreise über 120 Jahre Kabarettchansons in Berlin genommen werden? Das Trio präsentiert am Sonntag, 11. Juli, um 11 und um 18 Uhr Musik von Friedrich Hollaender, Kurt Weill, Ralph Benatzky, mit Texten von Tucholsky, Joachim Ringelnatz und Bertolt Brecht in der Unteren Orangerie. Beide Konzerte sind ausverkauft.

Der Testbus, der an den ersten Konzertwochenenden am Denkmal in der Mauerstraße in Weilburg stand, steht nicht mehr zur Verfügung. Es ist empfehlenswert, sich am Wohnort bei Bedarf testen zu lassen, da auf einen aktuellen 24-Stunden-Test bestanden werden muss. Zweifach Geimpfte (plus 14 Tage) und Genesene brauchen keinen Test mehr vorzulegen.