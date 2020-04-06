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Montag, 06.04.2020 - 13:00
3 min

"Ein Angriff, der uns allen gilt"

Olivia Heß: Redakteurin Weilburg
Von Olivia Heß
Redakteurin Weilburg
An die Wand eines Jugendzentrums in Hanau sind die Namen der Opfer des Anschlags vom 19. Februar geschrieben. Ein breites Bündnis von Vertretern aus der hessischen Zivilgesellschaft will ein klares Zeichen gegen Hass und Gewalt setzen. Foto: Boris Roessler/dpa

An die Wand eines Jugendzentrums in Hanau sind die Namen der Opfer des Anschlags vom 19. Februar geschrieben. Ein breites Bündnis von Vertretern aus der hessischen Zivilgesellschaft will ein klares Zeichen gegen Hass und Gewalt setzen. Foto: Boris Roessler/dpa

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