Ein ganz besonderes Geschenk

Trotz Corona auch dankbar sein: Siegrun Keiner am Weihnachtsfenster, das Teil des Drommershäuser Adventskalenders ist.

WEILBURG-DROMMERSHAUSEN - Siegrun Keiner, Künstlerin aus Drommershausen - aufgewachsen in der ehemaligen DDR - erinnert sich an das Weihnachtsfest 1946, einen Heiligen Abend in der Nachkriegszeit, geprägt von Armut und dem Leid des gerade erst zu Ende gegangenen Krieges. Sie hat ihre Geschichte aufgeschrieben und möchte so auch Gelegenheit geben, der aktuell von der Corona-Pandemie geprägten Gegenwart etwas entgegenzusetzen. Sie möchte in der Erinnerung an die Armut nach dem Krieg heute trotz Corona auch dem Gefühl der Dankbarkeit für unser Leben Raum geben.

"Dunkelheit war hereingebrochen und die Erwartung auf den Abend stieg", so sei es vor 74 Jahren, erinnert sich Keiner. "Wie an jedem Tag wurde der Strom ohne vorherige Bekanntgabe für unbestimmte Zeit abgeschaltet", schildert Siegrun Keiner, die 1942 in Eisenstadt in Österreich geboren worden war.

Dass sie dann als Vierjährige Weihnachten in Erfurt erlebte, ist dem Umstand zu verdanken, dass ihr aus Hirschhausen stammender Vater dem sogenannten "100 000-Mann-Heer" angehörte und in Erfurt stationiert war. Der Vater, ein Ritterkreuzträger, lernte dort seine spätere Ehefrau kennen und zog mit ihr zunächst ins österreichische Eisenstadt im Burgenland. Von dort wurde die Familie 1945 vertrieben und kehrte zurück in die Heimat der Mutter nach Erfurt. "Es war der 24. Dezember 1946, Heiligabend. Irgendwas lag in der Luft", erinnert sich die damals Vierjährige. "Ich fragte mich, ob das Christkind mir vielleicht doch ein kleines Geschenk bringen würde, obwohl mir meine Eltern gesagt hatten, dass ich in diesem Jahr nichts bekommen könnte. Es war eine arme Zeit, wenig Arbeit, kein Geld, fast keine Lebensmittel und von Geschenken konnte ich nur träumen. Vati saß wieder an seiner Nähmaschine und sagte mir, er müsse den Schlafanzug heute noch fertig nähen, das sei ein Auftrag und dafür bekäme er für das Weihnachtsfest ein Stück Fleisch."

Siegrun Keiners Vater war Näher und liebte seinen Beruf - das habe der Familie in dieser besonders schlechten Zeit oft geholfen: Wenn der Papa von irgendwoher ein Stück Stoff bekam, habe er wieder Teile nähen und tauschen können. Oft seien dafür bei Nacht und Nebel die blauen Fahnen von den Fahnenstangen entfernt worden.

Genähtes aus

geklautem Fahnenstoff

Und manchmal habe man den Stoff auch eingefärbt, damit nicht auffiel, dass er geklaut war. "Beim Tausch bekamen meine Eltern zum Beispiel ein Pfund Mehl, ein Stück Seife, zehn Gramm Kaffeebohnen oder etwas Zucker, die Süße des Lebens. Ein Stück Wurst oder Fleisch gab es selten", erinnert sich Siegrun Keiner.

Sie habe dem "Vati" dabei zugesehen, wie er den wunderschönen kakifarbener Stoff, der auf der Innenseite angeraut war, weiter verarbeitete. Und sie habe sich vorgestellt, wie warm und wohlig darin zu schlafen wäre. Den Kragen und die Ärmel habe er mit blauem Fahnenstoff eingefasst. Und intensiv blaue Knöpfe sollten die Krönung sein.

"Ach wie gern hätte ich auch so einen schönen Schlafanzug", hatte die kleine Siegrun geseufzt. Sie sei sehr traurig gewesen, dass das Geschenk dann so schnell wie möglich zum Auftraggeber gebracht werden sollte. Und sie erinnert sich weiter: "Als wir dann später in die Küche durften, da stand der, mit wenigen Kerzen erleuchtete und liebevoll geschmückte Weihnachtsbaum. Im Radio lief ganz leise Weihnachtsmusik." Und: Unter dem Baum habe dann doch ein Päckchen gelegen. "Vor lauter Freude brachte ich keinen Ton heraus und staunte nur, bis meine Eltern sagten, der Weihnachtsmann habe doch etwas für mich abgegeben. Ich konnte es nicht fassen. Vorsichtig entfernte ich das Papier und mir blieb fast das Herz stehen, als ich sah, was da liebevoll verpackt war! Der wunderschöne, kuschelige, kakifarbene, mit blauem Fahnenstoff verschönte Schlafanzug mit den blauen Knöpfen." Für die kleine Siegrun ein wahres Weihnachtswunder. Heute sagt sie dazu: "Ewig bin ich meinen Eltern dankbar für diese Weihnachtsüberraschung und ich weiß, es war nicht einfach für sie. Das war mein schönstes Weihnachtsgeschenk. Nun schreiben wir das Jahr 2020, das Corona-Jahr. Ich bin 78 Jahre und fühle den Heiligen Abend 1946, als wäre es heute."