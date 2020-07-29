Mittwoch,
29.07.2020 - 10:15
2 min
Ein Stadtteil voller Sonnenblumen
Wer hat die größte Sonnenblume? In Gaudernbach machen viele Bürger beim Wettbewerb des Vogelschutzvereins mit.
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