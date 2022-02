2 min

Ein Westerwälder Entdeckungsführer mit zwei Seiten pro Ziel

Daniel Robbel und Horst Hohn beschreiben auf 240 Seiten 111 Sehenswürdigkeiten zwischen Sinn und Königswinter. 8 Anlaufstationen liegen in Hessen, 99 in Rheinland-Pfalz, 4 in NRW.

Von Christoph Weber Redakteur Dillenburg