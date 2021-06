Jetzt teilen:

WEILBURG - In der Nacht zu Dienstag, 22. Juni, ist das Weilburger Hallenbad in der Bahnhofstraße von Einbrechern heimgesucht worden. Die Täter drangen nach Angaben eines Polizeisprechers durch eine aufgehebelte Tür in das Schwimmbadgebäude ein. Sie ließen anschließend aus einem Büro einen Laptop mitgehen. Mit der Beute ergriffen sie dann unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt die Polizei in Weilburg unter Telefon 0 64 71- 9 38 60 entgegen.