Einbrecher in Weilburger Rettungswache

WEILBURG - Einbrecher hatten es auf die Rettungswache in der Frankfurter Straße in Weilburg abgesehen. Ihre beute: Einsatzmaterial im Wert von mehreren Tausend Euro. Nach Angaben der Polizei schlugen die Unbekannten zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen zu. Die Täter drangen auf bislang unbekannte Weise in die Garage der Rettungswache ein und stahlen aus einem dort stehenden Rettungswagen die Einsatzmaterialien. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Limburger Kriminalpolizei unter Telefon 0 64 31-9 14 00 in Verbindung zu setzen.