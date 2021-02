Einbrecher in Weilburger Schulturnhalle

Einen Sachschaden von rund 2000 Euro haben Unbekannte angerichtet, die am Samstag in Weilburg in eine Schulturnhalle eingebrochen sind. Symbolfoto: dpa

WEILBURG - Was die Einbrecher eigentlich mitgehen lassen wollten, ist nicht bekannt. Am Samstagnachmittag wurde ein Einbruch in die Sporthalle der Schule in der Straße "Am Windhof" in Weilburg festgestellt. Unbekannte Täter hatten, so teilt es die Polizei mit, die Glasscheibe der Eingangstür zerstört. So gelangten die Unbekannten in die Sporthalle. Dort durchstöberten sie verschiedene Räume und richteten einen Sachschaden von rund 2000 Euro an. Über mögliches Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter Telefon 0 64 31-9 14 00 in Verbindung setzen.