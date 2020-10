Jetzt teilen:

WEILBURG - Zwischen Sonntag und Dienstag versuchten Unbekannte erfolglos in einen Veranstaltungsraum in der Frankfurter Straße in Weilburg einzubrechen. Die Täter scheiterten nach Polizeiangaben bei dem Versuch, eine Tür des Gebäudes gewaltsam zu öffnen und ergriffen die Flucht, ohne die Räumlichkeiten betreten zu haben. Allerdings wurden im Bereich des Gebäudes zwei Leitern gestohlen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 64 31-9 14 00 entgegen.