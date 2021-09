Jetzt teilen:

WEILBURG - In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Weilburg in ein Büro eingebrochen. Unbekannte Täter betraten ein Haus in der Frankfurter Straße und hebelten darin die Zugangstür zu dem Büro auf. Die Räumlichkeiten wurden dann durchsucht und die Täter entwendeten Bargeld und Laptops im Wert von mehreren Tausend Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 0 64 31-9 14 00 entgegen.