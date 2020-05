Einbruch und Angriff an Weilburger Schulen

Die Polizei sucht Zeugen. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

Weilburg (red). Eine Mitarbeiterin eines Wachdienstes ist am Montagabend auf dem Schulgelände der Jakob-Mankel-Schule aus einer Gruppe junger Männer heraus angegriffen worden.

Die 36-Jährige überprüfte im Rahmen ihres Arbeitsauftrages das Schulgelände, auf dem sich in der Vergangenheit in den Abendstunden immer wieder unbefugt Personen aufgehalten haben sollen. Dabei traf sie auf eine Gruppe von etwa acht männlichen Personen, die sie aufforderte, das Gelände zu verlassen.

Nachdem die Frau damit gedroht hatte, die Polizei zu verständigen, wurde sie von einem jungen Mann angegriffen. Dieser schlug ihr das Handy gegen den Kopf, welches dabei zu Boden fiel und beschädigt wurde.

Damit nicht genug, schüttete der Täter der Frau Whisky über den Kopf. Anschließend flüchtete die Gruppe vom Schulgelände in unbekannte Richtung.

Der Angreifer wurde von der Geschädigten als etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, ungefähr 22 Jahre alt, südländisch aussehend und mit einer braunen Jacke und einem Basecap bekleidet beschrieben.

Tür bleibt

geschlossen

Am Montagmorgen wurde ein versuchter Einbruch in die Heinrich-von-Gagern-Schule festgestellt. Unbekannte Täter hatten sich Zugang zum Schulgelände verschafft und versucht, eine Zugangstür aufzubrechen. Als den Einbrechern dies nicht gelang, flüchteten sie unverrichteter Dinge wieder vom Tatort. Was blieb, ist der Schaden an der Tür in Höhe von mindestens 200 Euro.

Hinweise zu beiden Vorfällen nimmt die Weilburger Polizei unter der Telefonnummer 0 64 71-9 38 60 entgegen.