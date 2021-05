Eine Viertelmillion für die Weilburger Orgel

Doris Hagel an der Orgel der Weilburger Schlosskirche. Für die Sanierung des Instruments hat der Bundestag nun über 250 000 Euro bewilligt. Archivfoto: Andreas E. Müller

WEILBURG - In seiner jüngsten Sitzung hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages zusätzliche Mittel für die Sanierung der Orgel in der Weilburger Schlosskirche bewilligt. Im Zuge der Förderung fließen 252 500 Euro in die Arbeiten.

"Die Weilburger Schlosskirche ist neben der St. Michaeliskirche in Hamburg sowie der Frauenkirche in Dresden eine der größten lutherischen Predigtkirchen der Barockzeit in Deutschland. Mit der Sanierung der Orgel kann nun der historischen Bedeutung der Kirche hörbar Ausdruck verliehen werden", erklärt der SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Rabanus.

Nach Auskunft der evangelischen Kirchengemeinde beinhalten die angedachten Arbeiten neben einer Grundreinigung der gesamten Orgel sowie der Erneuerung von Elektrik vor allem eine Erweiterung der Klangfarben und des Klangvolumens. Durch den Einbau historischer, von Wilhelm Sauer 1902/03 gefertigter Orgelpfeifen soll der ursprüngliche Registerbestand der Orgel wiederhergestellt werden.

"Mit einem Instrument, das technisch auf der Höhe der Zeit ist und den musikalischen Anforderungen von Gegenwart und Zukunft genügt, kann das Orgeldenkmal dauerhaft gesichert und erhalten werden", freut sich Pfarrer Guido Hepke über die Nachrichten aus Berlin.