2 min

Eis und Schnee: Präsenzunterricht fällt aus

Auch wenn in Corona-Zeiten nur die wenigsten Präsenzunterricht haben: Am Montag bleiben die Schulen im Lahn-Dill-Kreis und in Limburg-Weilburg wegen der Extremwetterlage zu.

Von Christian Keller Redakteur Wetzlar