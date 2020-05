Zwei Menschen weniger, als noch am Vortag sind im Landkreis Limburg-Weilburg mit dem Coronavirus infiziert. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Limburg/Weilburg (red). Im Landkreis Limburg-Weilburg sind elf Menschen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Das sind zwei weniger, als einen Tag zuvor. Insgesamt gab es bislang 290 bestätigte Fälle, zum Vortag ist das ein Fall mehr. 272 Personen sind genesen, das sind drei mehr als am Vortag. 64 Menschen befinden sich im Landkreis in Quarantäne. Sieben Personen sind in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben.